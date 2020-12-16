По 8 масок школьникам и учителям. Шуплинска о продлении каникул и других мерах

Продление каникул ожидается для учеников 1-6 классов, а ученики с 7-го класса с 4 января смогут возобновить дистанционное обучение. Министр отметила, что для самых младших классов в любом случае планируется меньшее количество очных занятий, поэтому эта дополнительная неделя каникул "мало что изменит".

Зачем дополнительные каникулы?

Объясняя необходимость такой дополнительной недели каникул, Шуплинска подчеркнула, что с точки зрения распространения Covid-19 праздники - это дополнительное время риска, поэтому правительство хочет отложить возвращение детей в школу на неделю, чтобы в начале следующего года оценить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Что с масками?

В свою очередь маски необходимы для того, чтобы возобновить очную форму обучения для всех учеников, включая тех, кто учится в старших классах, что в настоящее время сложно сделать из-за требования в 3 квадратных метра, пояснила политик.

Министр сообщила, что государство планирует закупить по восемь многоразовых масок для каждого учителя и ученика, на что в общей сложности потребуется около 3 миллионов евро. Планируется, что примерно 4 января эти маски должны быть доставлены в Латвию и начнется их раздача.

Шуплинска отметила, что в настоящее время невозможно сказать, как долго в школах будут использоваться маски, но она надеется на сокращение распространения инфекции и начало вакцинации, что положительно скажется на эпидемиологической ситуации в целом.

Что с компьютерами?

Что касается закупки компьютеров, политик пообещала, что школы получат их к Рождеству, но это не значит, что их раздадут непосредственно учащимися, вместо этого их могут использовать школы и учителя.

О ситуации в целом

В целом министр убеждена, что для ограничения распространения Covid-19 в Латвии не надо было бы вводить более строгие ограничения, если бы общественность выполняла уже введенные требования.