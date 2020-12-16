По 8 масок школьникам и учителям. Шуплинска о продлении каникул и других мерах

В четверг, 17 декабря, правительство, скорее всего, примет решение о продлении каникул для учеников младших классов, поскольку у политиков практически не было разногласий по этому вопросу, этим утром в интервью Латвийскому радио признала министр образования и науки Илга Шуплинска (JKP).
Продление каникул ожидается для учеников 1-6 классов, а ученики с 7-го класса с 4 января смогут возобновить дистанционное обучение. Министр отметила, что для самых младших классов в любом случае планируется меньшее количество очных занятий, поэтому эта дополнительная неделя каникул "мало что изменит".
Зачем дополнительные каникулы?
Объясняя необходимость такой дополнительной недели каникул, Шуплинска подчеркнула, что с точки зрения распространения Covid-19 праздники - это дополнительное время риска, поэтому правительство хочет отложить возвращение детей в школу на неделю, чтобы в начале следующего года оценить эпидемиологическую ситуацию в стране.
Что с масками?
В свою очередь маски необходимы для того, чтобы возобновить очную форму обучения для всех учеников, включая тех, кто учится в старших классах, что в настоящее время сложно сделать из-за требования в 3 квадратных метра, пояснила политик.
Министр сообщила, что государство планирует закупить по восемь многоразовых масок для каждого учителя и ученика, на что в общей сложности потребуется около 3 миллионов евро. Планируется, что примерно 4 января эти маски должны быть доставлены в Латвию и начнется их раздача.
Шуплинска отметила, что в настоящее время невозможно сказать, как долго в школах будут использоваться маски, но она надеется на сокращение распространения инфекции и начало вакцинации, что положительно скажется на эпидемиологической ситуации в целом.
Что с компьютерами?
Что касается закупки компьютеров, политик пообещала, что школы получат их к Рождеству, но это не значит, что их раздадут непосредственно учащимися, вместо этого их могут использовать школы и учителя.
О ситуации в целом
В целом министр убеждена, что для ограничения распространения Covid-19 в Латвии не надо было бы вводить более строгие ограничения, если бы общественность выполняла уже введенные требования.
Как сообщалось, Кабинет Министров для ограничения распространения Covid-19 запланировал более строгие меры эпидемиологической безопасности, однако окончательное решение будет принято 17 декабря.