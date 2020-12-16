Кариньш: Локдаун - не самое эффективное средство. "Золотая возможность" - праздники

Если в праздничные дни ситуация не улучшится, то будет "совсем другая ситуация", сказал он.

Что касается новых ограничений, окончательное решение по которым правительство планирует принять завтра, 17 декабря, то премьер-министр признал, что есть планы по ограничению торговли, но пока не раскрыл конкретных деталей, так как мнения по ним расходятся.

Правительство пришло к выводу, что люди больше не ходят в магазины по выходным, поскольку большинство из них закрыто, но иногда в середине недели в магазинах все еще бывает много людей, поэтому правительство ищет способы уменьшить скопление людей, сказал Кариньш.

Отвечая на вопрос, не нужно ли для более успешной борьбы с Covid-19 ввести ограничения на передвижение, или локдаун, Кариньш признал, что это обсуждалось в правительстве, но, по мнению экспертов,

ограничения передвижения не вносят большого вклада в борьбу с инфекцией - ограничения на скопление людей более эффективны. 3