Россия планирует существенно ограничить право женщин на аборты - правда ли это?

Как отмечает издание, при сравнении существующего в России перечня с предложенным, можно увидеть несколько десятков изменений, но преимущественно они не носят глобального характера. Важно отметить, что проект приказа не касается абортов по желанию, которые можно проводить до 12 недель.

Что изменилось?

В проекте приказа медицинские некоторые показания к прерыванию беременности сгруппированы немного иначе.

Какие-то пункты были названы по-другому, но суть осталась примерно та же.

Среди дополнений - больше показаний для прерывания беременности, состояния или особенности течения некоторых болезней (краснуха, сахарный диабет, IV стадия ВИЧ-инфекции, некоторые психические расстройства и др.).

Среди ограничений - были убраны некоторые другие заболевания и состояния, которые не могут быть показанием.

Что критикуют?

Пороков развития плода, которые служат медицинским основанием для прерывания беременности, в проекте приказа значительно меньше, чем в существующем, а некоторые относятся только к беременным. Однако даже в отношении к ним список пороков сократился: если сейчас там есть все пункты, перечисленные в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ), то в новой версии лишь некоторые, пишет "Медуза".

Как отмечает издание, в новом проекте есть пункт об аномалиях плода, к чему апеллирует Минздрав, отвечая критикам нового перечня. В другой части отмечается, что медицинским показанием для прерывания беременности считается также "Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода", но только они делают "неблагоприятным" прогноз для жизни и здоровья ребенка после рождения. Соответствующий пункт в МКБ более конкретно описывает "состояния плода, являющиеся причиной для наблюдения, госпитализации или другой акушерской помощи матери, либо для прерывания беременности". Тут тоже речь не о любых пороках развития - указаны конкретные.