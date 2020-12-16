Россия планирует существенно ограничить право женщин на аборты - правда ли это?

В России СМИ - в частности со ссылкой на депутата Госдумы Оксану Пушкину - сообщают, что новый перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности ограничивает права женщин и аборты станут труднодоступны. Пушкина говорит, что это "польский путь", имея в виду серьезные ограничения в Польше, связанные с абортами. В Минздраве все отрицают. "Медуза" рассказала, кто прав.
Как отмечает издание, при сравнении существующего в России перечня с предложенным, можно увидеть несколько десятков изменений, но преимущественно они не носят глобального характера. Важно отметить, что проект приказа не касается абортов по желанию, которые можно проводить до 12 недель.
Что изменилось?
- В проекте приказа медицинские некоторые показания к прерыванию беременности сгруппированы немного иначе.
- Какие-то пункты были названы по-другому, но суть осталась примерно та же.
- Среди дополнений - больше показаний для прерывания беременности, состояния или особенности течения некоторых болезней (краснуха, сахарный диабет, IV стадия ВИЧ-инфекции, некоторые психические расстройства и др.).
- Среди ограничений - были убраны некоторые другие заболевания и состояния, которые не могут быть показанием.
Что критикуют?
Пороков развития плода, которые служат медицинским основанием для прерывания беременности, в проекте приказа значительно меньше, чем в существующем, а некоторые относятся только к беременным. Однако даже в отношении к ним список пороков сократился: если сейчас там есть все пункты, перечисленные в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ), то в новой версии лишь некоторые, пишет "Медуза".
Как отмечает издание, в новом проекте есть пункт об аномалиях плода, к чему апеллирует Минздрав, отвечая критикам нового перечня. В другой части отмечается, что медицинским показанием для прерывания беременности считается также "Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода", но только они делают "неблагоприятным" прогноз для жизни и здоровья ребенка после рождения. Соответствующий пункт в МКБ более конкретно описывает "состояния плода, являющиеся причиной для наблюдения, госпитализации или другой акушерской помощи матери, либо для прерывания беременности". Тут тоже речь не о любых пороках развития - указаны конкретные.
Сейчас список данных пороков развития и нарушений более распространенный, но безоговорочно можно прервать беременность только до 22 недель. После этого срока решение принимает консилиум. В новой версии консилиум необходим на любом сроке.