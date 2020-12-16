Пожар в Риге: из горящего здания эвакуировались более 30 человек, один пострадал

Пожарные получили вызов в 22:15 - в окне первого этажа трехэтажного жилого дома виднелось пламя. Прибыв на место ЧП, выяснилось, что на площади 15 квадратных метров горят бытовые вещи.

Еще до приезда VUGD 32 человека эвакуировались из здания самостоятельно, еще троих эвакуировали спасатели. Используя спасательные маски, из здания вывели двух человек, один из которых пострадал и был передан Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

К 1:20 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В свою очередь в 18:26 VUGD получила вызов в двухэтажный деревянный жилой дом в Риге. На первом этаже здания сгорела перегородка площадью три квадратных метра. В результате пожара пострадал один человек, его перевели в руки NMPD. В 19:35 пожар был потушен.