Фото ⟩ В Лондоне ввели наивысшую категорию угрозы Covid-19. Лондонцы напоследок вышли "гулять"

Напомним, британские медики идентифицировали новый вариант коронавируса, который, возможно, быстрее передается от человека к человеку, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Как сообщала Русская служба BBC, после окончания недавнего локдауна 2 декабря Британия была поделена на три категории: средней угрозы, высокой и наивысшей. Исходя из этого, в разных регионах были сохранены ограничительные меры разной степени жесткости.

Лондон оказался во второй категории: люди могли встречаться в пабах и ресторанах, значительная часть магазинов и заведений была открыта.

Теперь повышение уровня угрозы означает закрытие заведений общепита, они продолжат работать только на вынос или через услуги доставки.

Встречаться на открытых пространствах можно компаниями, не превышающими шести человек. Принимать у себя гостей нельзя. Школы работают.

Отметим, что вместе с Лондоном в третью категорию попали также некоторые районы графств Эссекс и Хартфордшир.