Съехал с дороги и въехал в дерево: в Видземе в результате ДТП погиб человек

Авария со смертельным исходом произошла в Видземе.

Как сообщила агентству LETA старший специалист управления Видземского региона Госполиции Зане Васскане, незадолго до 23:00 в Буртниекском крае, на трассе Валмиера - Мазсалаца, мужчина на автомобиле марки BMW съехал с дороги и въехал в дерево. Водитель в результате автокатастрофы погиб.

По словам Васкане, в полиции возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция задержала девять водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Составлено 150 протоколов за превышение скорости водителей, пять водителей также оштрафованы за агрессивное вождение.