Ср, 16.12.2020
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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Съехал с дороги и въехал в дерево: в Видземе в результате ДТП погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Во вторник, 15 декабря, в Латвии зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб и еще восемь получили травмы, сообщили в Госполиции.

Авария со смертельным исходом произошла в Видземе.

Как сообщила агентству LETA старший специалист управления Видземского региона Госполиции Зане Васскане, незадолго до 23:00 в Буртниекском крае, на трассе Валмиера - Мазсалаца, мужчина на автомобиле марки BMW съехал с дороги и въехал в дерево. Водитель в результате автокатастрофы погиб.

По словам Васкане, в полиции возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция задержала девять водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Составлено 150 протоколов за превышение скорости водителей, пять водителей также оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего во вторник, 15 декабря, полиция составила 382 протокола о нарушениях правил дорожного движения. 

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