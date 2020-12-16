Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы года

Европейская киноакадемия объявила победителей 2020 года. Главную награду получила трагикомедия "Еще по одной", у нее также награда за лучшую режиссуру (Томас Винтерберг) и лучшего актера (Мадс Миккельсен), пишет Buro24 со ссылкой на Variety.
Это история о школьных учителях, которые затевают психологический эксперимент и пытаются проверить, как изменится их жизнь, если повысить уровень алкоголя в крови на недостающие 0,5%. Так, они договариваются каждый день выпивать в пределах установленной нормы, отчего настроение учителей улучшилось, уроки стали интереснее, а жизнь, несомненно, ярче. Однако в какой-то момент эксперимент выходит из-под контроля, и его участникам приходится столкнуться с неприятными последствиями.
В список также вошли комедия "Большой хит", фильм Карло Сирони "Соле" и полнометражный анимационный фильм "Йозеп".