Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы года

Это история о школьных учителях, которые затевают психологический эксперимент и пытаются проверить, как изменится их жизнь, если повысить уровень алкоголя в крови на недостающие 0,5%. Так, они договариваются каждый день выпивать в пределах установленной нормы, отчего настроение учителей улучшилось, уроки стали интереснее, а жизнь, несомненно, ярче. Однако в какой-то момент эксперимент выходит из-под контроля, и его участникам приходится столкнуться с неприятными последствиями.