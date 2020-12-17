Мужчина и две девочки провалились под лед. От смерти их спасла череда совпадений

Как Ляттемяги, так и Силламаа сказали, что поводом для публикации стали посты многих других людей. "Делятся фотографиями, как они выходят на лед. И все у них весело и замечательно. В тот день тоже был чудесный закат и гладкий лед - все было идеально и красиво. А на самом деле подстерегала такая опасность. Не стоит пока выходить на лед", - попытался достучаться до людей Силламаа.

В своей публикации Ляттемяги отметила, что Спасательный департамент постоянно обращается с предупреждением. "Неужели до людей не дойдет, пока они сами не испытают этот ужас, не услышат криков о помощи и не подвергнут свою жизни опасности? Эта история, когда о ней пишешь, кажется такой незначительной по сравнению с тем, что произошло на самом деле", - отметила она.

Выход на лед запрещен

Выход на лед со вторника, 15 декабря, запрещен, сообщает Спасательный департамент Эстонии. Спасатели отмечают, что зачастую в опасные ситуации попадают и дети, и взрослые: детей гонит любопытство, взрослых искушает рыбалка.

По всей Эстонии со вторника действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Цель запрета – сохранить человеческие жизни и предотвратить несчастные случаи на воде.

"Минусовые температуры первых недель образовали на водоемах первый лед и привлекли много любопытствующих – как детей, так и взрослых. И если к концу прошлой недели минусовые температуры способствовали тому, что водоемы местами промерзли до десяти сантиметров, то на этой неделе ожидаются плюсовые температуры. Это означает, что лед может подтаять, и выход на него станет опасным", - объяснил эксперт отдела превентивной работы спасательного департамента Микко Виркала.

"Люди не желают осознавать риск, которым сопровождается выход на лед", - добавил Виркала и призвал взрослых следить за детьми и объяснить им опасности выхода на лед. Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля, при таких условиях взрослый теряет сознание через десять минут, дети – еще раньше.

По словам эксперта, безопасность начинается с каждого из нас, и основа ее – осторожность. В отношении людей, нарушивших запрет и вышедших на лед, могут начать производство о проступке.