Мужчина и две девочки провалились под лед. От смерти их спасла череда совпадений

Днем 9 декабря на берегу озера Мядаярв в волости Раэ, Эстония, царила настоящая идиллия: закат, зеркально гладкий лед. Но тот день только чудом не закончился трагедией сразу для нескольких человек, пишет Rus.Postimees.
Эло Ляттемяги и ее спутник жизни Каспар Силламаа оказались на берегу озера Мядаярв совершенно случайно. В тот прекрасный день они сначала хотели отправиться на Пальяссааре, но совершенно спонтанно поехали в сторону озера Патика Мядаярв. Когда они добрались до места, стало понятно, что от стоянки до озера придется идти еще полтора километра пешком. Смеркалось. "Эло спросила, стоит ли идти, а я почему-то сказал, что да, надо. Тот факт, что мы вообще оказались там, - это просто череда счастливых совпадений. Просто невероятно", - вспоминает 29-летний военнослужащий Силламаа.
Счастливая случайность
Если бы они приняли другое решение, мужчина и две девочки, скорее всего, погибли бы. В какой-то момент Силламаа и Ляттемяги, гуляя по дощатому настилу вокруг озера, заметили, что на лед вышел мужчина с двумя девочками. Пара еще удивилась, что лед их выдержал. Но в следующее мгновение - уже не выдержал. Силламаа описывает произошедшее так: "Когда они добрались до середины озера, раздался треск. Мужчина провалился, за ним - одна из девочек. Девочка помладше начала убегать, но тоже провалилась". Все происходило примерно в ста метрах от берега.
В 15:12 пара позвонила в Центр тревоги. Латтемяги начала искать какие-нибудь палки, а Силламаа снял одежду и пошел на лед. "Когда видишь, что жизни человека угрожает опасность, надо действовать", - сказал он. В какой-то момент Силламаа сам провалился под лед, но каким-то чудом смог выбраться на поверхность. Он продолжил двигаться в сторону оказавшихся в беде. "Мужчина как-то смог вытащить из воды одну из девочек. Я подошел поближе и проводил ее на берег. Там нас ждала моя девушка, которая все это время говорила по телефону со службой спасения, а еще она раздобыла палку. Я схватил палку и отправился на помощь второй девочке. Она ухватилась за палку, и я смог вытащить ее из воды", - рассказал Силламаа.
Затем он пошел за мужчиной. "Сначала я протянул ему одну палку, но понял, что лед немного проваливается. Тогда я нашел в лесу другую палку. Каким-то чудом я смог вытащить мужчину на поверхность. Я видел, как прибыли первые спасатели. Он сильно замерз, сил почти не осталось", - говорит Силламаа.
Спустя неделю длившаяся 20-30 минут спасательная операция давала Силламаа о себе знать онемением кончиков пальцев.
Достучаться до сердца
В опубликованном в социальных сетях в понедельник посте Эло Ляттемяги рассказала об этом событии широкой публике: "У тебя на глазах тонут кричащие в панике дети, твой спутник жизни бросается им на помощь, сам проваливается под лед, выбирается на поверхность и пытается спасти других... И эта неописуемая радость, что он смог выбраться из воды и помочь другим. Невозможно описать словами те эмоции, которые я пережила в тот день на берегу озера. Меня до сих пор трясет, поэтому не хочется говорить об этих событиях еще раз".
Как Ляттемяги, так и Силламаа сказали, что поводом для публикации стали посты многих других людей. "Делятся фотографиями, как они выходят на лед. И все у них весело и замечательно. В тот день тоже был чудесный закат и гладкий лед - все было идеально и красиво. А на самом деле подстерегала такая опасность. Не стоит пока выходить на лед", - попытался достучаться до людей Силламаа.
В своей публикации Ляттемяги отметила, что Спасательный департамент постоянно обращается с предупреждением. "Неужели до людей не дойдет, пока они сами не испытают этот ужас, не услышат криков о помощи и не подвергнут свою жизни опасности? Эта история, когда о ней пишешь, кажется такой незначительной по сравнению с тем, что произошло на самом деле", - отметила она.
Выход на лед запрещен
Выход на лед со вторника, 15 декабря, запрещен, сообщает Спасательный департамент Эстонии. Спасатели отмечают, что зачастую в опасные ситуации попадают и дети, и взрослые: детей гонит любопытство, взрослых искушает рыбалка.
По всей Эстонии со вторника действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Цель запрета – сохранить человеческие жизни и предотвратить несчастные случаи на воде.
"Минусовые температуры первых недель образовали на водоемах первый лед и привлекли много любопытствующих – как детей, так и взрослых. И если к концу прошлой недели минусовые температуры способствовали тому, что водоемы местами промерзли до десяти сантиметров, то на этой неделе ожидаются плюсовые температуры. Это означает, что лед может подтаять, и выход на него станет опасным", - объяснил эксперт отдела превентивной работы спасательного департамента Микко Виркала.
"Люди не желают осознавать риск, которым сопровождается выход на лед", - добавил Виркала и призвал взрослых следить за детьми и объяснить им опасности выхода на лед. Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля, при таких условиях взрослый теряет сознание через десять минут, дети – еще раньше.
По словам эксперта, безопасность начинается с каждого из нас, и основа ее – осторожность. В отношении людей, нарушивших запрет и вышедших на лед, могут начать производство о проступке.