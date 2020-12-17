Вакцина от коронавируса: пора снимать маски и обниматься? Вот почему это делать пока рано

"Сама по себе вакцина не остановит пандемию #COVID19. Нам все равно нужно будет продолжить:

Наблюдения

Испытания, изоляцию и уход за больными

Отслеживание контактов и карантин

Вовлечение людей

Поощрять людей вести себя осторожно"

Эта разница в ожиданиях - оптимизм некоторых политиков и общественности, с одной стороны, и нерешительность многих специалистов в области науки, с другой, - частично объясняется непониманием масштаба проблемы: как изготовить достаточно вакцины для достаточного количества людей.

Не все понимают, что в случае инфекционных заболеваний (передающихся от человека к человеку) для настоящей защиты нужно сделать прививки очень большому количеству людей.

Сила вакцины - в ее способности защищать не только отдельных пациентов, но и окружающих.

Вот, к примеру, Шона.

Проблема для Шоны, и для всех нас, состоит в том, что ни одна вакцина не бывает эффективной на 100%.

Вакцина от кори является одной из лучших и защищает от 95% до 98% людей.

Недавно представленные вакцины от Covid-19, которые разработали Pfizer/BioNTech и Moderna, все равно не достигают 100-процентной эффективности. И мы пока не знаем, снизится ли этот процент со временем и насколько результат будет отличаться от полученного во время клинических испытаний.

Это означает, что примерно каждый десятый не будет защищен от Covid-19, даже если мы вакцинируем всех. Без 100-процентного охвата, что маловероятно в любой программе вакцинации, число людей, подвергающихся риску, будет довольно высоким.

Они могут быть и в числе наиболее уязвимых: мы уже знаем, что у пожилых людей, как правило, более слабая реакция на вакцинацию, хотя вакцины против коронавируса показали обнадеживающие результаты в этом отношении.

Вдобавок некоторые могут вообще не пройти вакцинацию по состоянию здоровья, например, те, кто проходит курс лечения рака.

Это означает, что значительное число окружающих нас людей по-прежнему будет подвергаться риску заразиться. Среди них могут оказаться ваши друзья и родственники.

Однако способ обеспечить косвенную защиту для всех существует: это массовая вакцинация.

Если мы привьем достаточное число людей, произойдет удивительная вещь: мы создадим несколько невидимых щитов, которые прерывают цепочку передачи вируса, косвенно защищая наших уязвимых друзей и близких.

Иногда это называют коллективным иммунитетом.

Вот как он работает.

Так скольким из нас нужна вакцина от коронавируса?

Мы еще не знаем (и это имеет решающее значение для достижения уровня коллективного иммунитета), насколько нынешние вакцины от Covid-19 способны предотвратить передачу или выработать иммунитет, стерилизующий вирус, то есть лишающий его возможности размножаться.

Возможно, нам придется подождать, чтобы выяснить это наверняка, но как предполагает один из разработчиков вакцины Pfizer/BioNTech, есть шанс, что хотя бы одна из вакцин может помочь снизить риск.