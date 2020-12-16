Ср, 16.12.2020
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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Российский гонщик Даниил Квят потерял место в команде "Формулы-1"

Даниил Квят

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский гонщик Даниил Квят потерял место в составе команды "Альфа Таури" в новом сезоне "Формулы-1". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Место россиянина займёт японский пилот Юки Цунода, а его партнёром станет француз Пьер Гасли.

В прошлом сезоне Цунода выступал в "Формуле-2" и занял третье место, уступив 15 очков чемпиону Мику Шумахеру. Кроме того, он является чемпионом японской "Формулы-4" 2018 года.

26-летний Квят в минувшем сезоне занял 14-е место в личном зачёте "Формулы-1", набрав 32 очка. Всего на счету российского пилота 110 гонок в "Формуле-1", три подиума и один быстрый круг. Даниил Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо".

"Разумеется, я сделаю всё, чтобы вернуться, поскольку чувствую, что ещё многое могу дать этому спорту", - передаёт слова россиянина издание Motorsport Week.

В следующем сезоне "Формулы-1" будет выступать другой российский гонщик - 21-летний Никита Мазепин, который получил место боевого пилота в американской команде "Хаас". Он станет четвертым пилотом "Формулы-1" из России после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Квята.

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