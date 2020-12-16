Певица Манижа стала первым послом доброй воли ООН из России. Почему она?

Российская и таджикская исполнительница Манижа Сангин, известная под псевдонимом Манижа стала первым в России послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Музыкант получила почетный титул за активное участие в общественной деятельности и личный опыт вынужденного перемещения: в 1994 году семье Манижи пришлось бежать из Душанбе из‑за гражданской войны в Таджикистане.
Манижа сотрудничает с ООН 2019 года - участвует в различных проектах и информационных кампаниях на территории России. Во многом это связано с личным опытом певицы.
Этой теме Манижа посвятила и свой новый клип "Город солнца" - он о том, с чем сталкиваются люди, вынужденные покинуть свой дом.
Посол доброй воли УВКБ ООН - почётный титул, которого ранее уже были удостоены такие известные личности, как Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Бен Стиллер, Халед Хоссейни.