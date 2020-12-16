Певица Манижа стала первым послом доброй воли ООН из России. Почему она?

В 1994 году во время гражданской войны в Таджикистане ее семье пришлось бежать из Душанбе. Сталкивавшаяся с проблемами мигрантов и беженцев лицом к лицу, Манижа использует любую возможность, чтобы высказаться в поддержку социально уязвимых групп.