Ср, 16.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Певица Манижа стала первым послом доброй воли ООН из России. Почему она?

ФОТО: Скриншот с видео Instagram

Российская и таджикская исполнительница Манижа Сангин, известная под псевдонимом Манижа стала первым в России послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Музыкант получила почетный титул за активное участие в общественной деятельности и личный опыт вынужденного перемещения: в 1994 году семье Манижи пришлось бежать из Душанбе из‑за гражданской войны в Таджикистане.

Манижа сотрудничает с ООН 2019 года - участвует в различных проектах и информационных кампаниях на территории России. Во многом это связано с личным опытом певицы.

В 1994 году во время гражданской войны в Таджикистане ее семье пришлось бежать из Душанбе. Сталкивавшаяся с проблемами мигрантов и беженцев лицом к лицу, Манижа использует любую возможность, чтобы высказаться в поддержку социально уязвимых групп.

Этой теме Манижа посвятила и свой новый клип "Город солнца" - он о том, с чем сталкиваются люди, вынужденные покинуть свой дом. 

Посол доброй воли УВКБ ООН - почётный титул, которого ранее уже были удостоены такие известные личности, как Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Бен Стиллер, Халед Хоссейни. 

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