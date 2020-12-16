Подписан рекордный по сумме контракт в истории НБА

Контракт с 26-летним баскетболистом рассчитан на пять лет и составляет 228,2 миллиона долларов (187,6 миллиона евро) - это рекорд НБА. Соглашение вступит в силу со следующего сезона, а зарплата греческого баскетболиста будет расти из года в год.

Отметим, что предыдущий рекорд лиги принадлежал игроку "Вашингтон Уизардс" Расселу Уэстбруку, который заключил контракт на сумму в 206,8 миллиона долларов за пять лет в 2017 году.

211-сантиметровый Яннис Адетокунбо был выбран "Милуоки" на драфте 2013 года под общим 15-м номером. Баскетболист четыре раза принимал участие в Матче всех звёзд НБА, дважды выполняя роль капитана.