Экс-игрок КХЛ о сборах со Знарком: "Матрасы, на которых человек семь умерло, и тараканы по стенам"

Пестушко выступал под руководством Знарка в сезоне-2013/2014, когда тот руководил московским "Динамо". О сборах Олега Знарка ходит очень много слухов, которые со временем обрастают легендами. Одно можно сказать точно - лёгкими эти сборы назвать нельзя.

"Я всегда подхожу к сборам в полной готовности, но такого, как в Пинске, у меня никогда не было. Две недели были очень тяжёлыми, а потом на протяжении месяца было по одной тренировке в день. Потом Знарок уже вроде сказал кому-то, для чего он это делает: это проверка характера игроков. Сразу видно, кто начинает ныть: "У меня нога болит, можно сяду велосипед покручу?" Как правило, через пару месяцев их не было в команде", - вспомнил хоккеист.

"Я в первый год не знал, к чему готовиться. Кровати панцирные, матрасы, на которых уже человек семь умерло. Тараканы по стенам. Это было общежитие для студентов, и, когда они летом уезжали на каникулы, приезжали мы", - рассказал Пестушко.

Пестушко отметил, что в плане тренировок и расположения стадиона, ледового дворца и бассейна - всё было идеально, но в плане питания и жилья - это был "тяжёлый случай".

Пестушко, кстати, отметил, что ему до сих пор интересно, как Знарок нашёл это место и если ему доведётся встретиться с тренером, то он его об этом спросит.

Несмотря на тяжёлые сборы и условия, Пестушко отметил, что Знарок - это отличный психолог. "Все, кто с ним работал, понимают, что за тактику в основном отвечает Харийс Витолиньш. Знарок создаёт сумасшедший микроклимат в команде. Люди готовы за него умирать".