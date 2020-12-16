"Три недели тишины": Левитс и Кариньш убеждены в необходимости дополнительных мер против Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии подтвержден крупнейший суточный прирост - 1023 новых случая Covid-19, умерли 25 человек, повторив печальный рекорд.

После еженедельной встречи между двумя официальными лицами Левитс заявил журналистам, что опубликованные данные о заболеваемости Covid-19 доказывают, что усиление мер эпидемиологической безопасности абсолютно необходимо.

В то же время президент считает, что правительство, принимая решение о дополнительных ограничениях в четверг, должно будет выступить с четким посланием - что именно люди должны будут делать и чему именно следовать, чтобы избежать разногласий и возможности интерпретировать принятые решения.

"Нужен четкий сигнал, и правительство завтра его даст", - заявил президент. 12

Левитс подчеркнул, что пандемию Covid-19 не создали латвийские политики, но все общество несет общую ответственность за предотвращение распространения пандемии. "Единственный смысл ограничений - не распространять инфекцию", - указал президент.

Премьер-министр также отметил, что последние данные о заболеваемости и смертности пациентов с Covid-19 показывают, что в стране необходимо ввести еще более строгие ограничения. По его словам, конкретные ограничения пока обсуждаются экспертами, но в четверг правительство планирует принять новые ограничения, которые вступят в силу с 21 декабря на три недели.

"Мы должны подготовиться к трехнедельному периоду тишины", - добавил Кариньш.

По мнению Левитса, правительство выступило "способным антикризисным менеджером", однако он хотел бы, чтобы правительственные обсуждения по ограничениям были короче и точнее.