Сын Кости Цзю нокаутировал соперника на второй минуте. Это его 17 победа подряд

Бой прошёл в пригороде Сиднея. Цзю-младший нокаутировал соперника уже в первом раунде и после окончания поединка обратился к своему знаменитому отцу на русском языке.

"Я считаю себя австралийцем и передаю привет своим болельщикам из России. Папа, как тебе? Всё нормально?", - сказал Цзю-младший, который проживает и тренируется в Австралии.

26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

"Я не мог в последних двух боях быть рядом с сыном. Причина - карантин. Я просто не мог выбраться в Австралию. Но я очень хочу привезти его бой в Россию в следующем году", - сказал Костя Цзю в эфире "Матч ТВ".