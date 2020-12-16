Сын Кости Цзю нокаутировал соперника на второй минуте. Это его 17-я победа подряд

Тим Цзю, который является сыном российского боксёра Кости Цзю, одержал победу над новозеландцем Боуином Морганом и защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и пояс Всемирной боксёрской организации WBO Global в первой средней весовой категории.
Бой прошёл в пригороде Сиднея. Цзю-младший нокаутировал соперника уже в первом раунде и после окончания поединка обратился к своему знаменитому отцу на русском языке.
"Я считаю себя австралийцем и передаю привет своим болельщикам из России. Папа, как тебе? Всё нормально?", - сказал Цзю-младший, который проживает и тренируется в Австралии.
That right hand 👀💥#TszyuMorgan— Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) December 16, 2020
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26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.
"Я не мог в последних двух боях быть рядом с сыном. Причина - карантин. Я просто не мог выбраться в Австралию. Но я очень хочу привезти его бой в Россию в следующем году", - сказал Костя Цзю в эфире "Матч ТВ".
Победа над Морганом позволит Цзю-младшему побороться за вакантный титул WBO в первом среднем весе.