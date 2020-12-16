Под Тукумсом женщина на машине влетела в замерзший пруд, выбралась на берег и ушла домой

В понедельник, 14 декабря, внимание жителей Слампе привлек пруд, который выглядел не как обычно. Вокруг него собралась толпа, так как под лед провалилась машина, принадлежащая местному жителю.

Местные рассказали, что знают утонувшую машину и его владельцев, однако не уверены, кто из них в момент происшествия сидел за рулем.

Никто из свидетелей полицию, медиков или пожарных вызывать не собирался. Водитель автомобиля своими силами выбралась на берег и оставила место происшествия. Позднее она сама пошла в полицию с заявлением. Никаких законов она не нарушила.

"Ее личность установлена, от нее получено пояснение по поводу произошедшего, в начале процесса административного нарушения было отказано, так как в ее действиях нарушений не усматривается", - рассказала представитель Госполиции Даце Калниня.

После того, как автомобиль вытащили из воды, оказалось, что он на ходу и может принимать участие в дорожном движении. Никакого ущерба третьему лицу нанесено не было, поэтому женщина имела полное право уйти домой сразу же после аварии, не дожидаясь полиции.