Ср, 16.12.2020
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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Председателем Рижской избирательной комиссии избран Марис Звиедрис

Выборы в Рижскую думу

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Председателем Рижской избирательной комиссии на заседании Рижской думы сегодня избран Марис Звиедрис.

За него проголосовали 39 депутатов, 11 были против, три депутата воздержались.

На пост руководителя столичной избирательной комиссии претендовали также Эдгар Резебергс, Бирута Бера и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

Прежний председатель Рижской избирательной комиссии Юрис Кокинс после последних выборов в столичную думу получил много критики из-за недостатков и ошибок в организации избирательного процесса. Также СМИ сообщали, что Кокинс при прежнем руководстве думы занимал должность консультанта Rīgas satiksme, за что в течение трех лет получил 75 000 евро.

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