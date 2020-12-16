Несколько сотрудников Латвийского телевидения заразились Covid-19. LTV комментирует ситуацию

"На данный момент Covid-19 болеют четверо сотрудников Латвийского телевидения. Учитывая активные действия компании по ограничению распространения вируса, у нас есть основания полагать, что работники заразились не на территории здания телевидения, и не передали вирус друг другу. Вероятнее всего, инфицирование произошло в другом виде.

Коллеги, которые считаются контактными лицами, сразу ушли на самоизоляцию. 1

Работа телевидения существенно не нарушена, и ситуация находится под контролем. Однако, текущая ситуация требует, чтобы Латвийское телевидение, как и любая другая компания, отреагировало и перепланировало работу, чтобы снизить любые риски для сотрудников и гостей телевидения.

Многие сотрудники, чья специфика работы позволяет работать отдаленно, были переведены на "дистанционку", чтобы снизить количество человек в здании LTV.