Ср, 16.12.2020
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Арнис Кактиньш, социолог
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  • Несколько сотрудников Латвийского телевидения заразились Covid-19. LTV комментирует ситуацию
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Несколько сотрудников Латвийского телевидения заразились Covid-19. LTV комментирует ситуацию

ФОТО: instagram/ramona.salmina, LETA /коллаж TVNET

Ведущая прогноза погоды на Латвийском телевидении Рамона Салминя написала в социальных сетях, что заразилась Covid-19. Как порталу Apollo сообщила пресс-секретарь LTV, коронавирусом заболели и другие сотрудники

"На данный момент Covid-19 болеют четверо сотрудников Латвийского телевидения. Учитывая активные действия компании по ограничению распространения вируса, у нас есть основания полагать, что работники заразились не на территории здания телевидения, и не передали вирус друг другу. Вероятнее всего, инфицирование произошло в другом виде.  

Коллеги, которые считаются контактными лицами, сразу ушли на самоизоляцию.

Работа телевидения существенно не нарушена, и ситуация находится под контролем. Однако, текущая ситуация требует, чтобы Латвийское телевидение, как и любая другая компания, отреагировало и перепланировало работу, чтобы снизить любые риски для сотрудников и гостей телевидения.

Многие сотрудники, чья специфика работы позволяет работать отдаленно, были переведены на "дистанционку", чтобы снизить количество человек в здании LTV.

Латвийское телевидение призывает всех соблюдать установленные в стране ограничения, потому что только так мы сможем преодолеть этот кризис", - отметила пресс-секретарь.

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