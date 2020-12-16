Петравича: в центры социального ухода Covid-19 заносят работники

Она отметила, что распространение инфекции не удается остановить по всей стране, и единственные люди, которые заносят инфекцию в учреждения - это работники.

По словам Петравичи, случаи заражения Covid-19 зарегистрированы как в муниципальных центрах социального ухода, так и в государственных. В муниципальных пансионатах люди больше подвержены риску заболевания, потому что они старше.

"Сотрудники центров работают на нескольких рабочих местах и переносят инфекцию из одного места в другое. В сельской местности люди работают на одной работе, и заражений нет",

- сказала министр.

Министр подчеркнула, что центры социального ухода обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции, и прилагаются все усилия для предотвращения распространения инфекции.