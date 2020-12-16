Левитс: до появления вакцины общество должно быть сознательным

До появления вакцины от Covid-19 общество должно быть дисциплинированным и сознательным, заявил президент Эгил Левитс на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Левитс отметил, что в ближайшие дни вакцины от Covid-19 будут зарегистрированы в Европейском агентстве лекарств, а затем будут распространяться во всех странах ЕС, включая Латвию.
"Мы можем быть уверены в том, что в следующем году жизнь вернется в нормальное русло, но до тех пор мы должны быть дисциплинированными, сознательными и стойкими, постараться справиться с этой ситуацией", - подчеркнул президент.
Кариньш добавил, что ранняя доступность вакцин является хорошей новостью, и первые вакцины получат врачи на передовой линии борьбы с Covid-19.
По словам премьера, вакцинация будет добровольной и бесплатной. Процесс вакцинации начнется в последних числах декабря или в январе, в зависимости от решения Европейского агентства лекарств, и продлится не менее шести месяцев. "Это означает, что еще полгода придется соблюдать меры безопасности - дистанцию два метра, мытье рук и ношение масок в помещении", - сказал Кариньш.