Думпис: только более низкая заболеваемость спасет от катастрофы

Он написал в Twitter, что по-прежнему имеются слишком широкие возможности собираться в магазинах и спортивных залах, также по-прежнему разрешены не самые важные услуги "один на один".

"Только более низкая заболеваемость спасет здравоохранение и экономику от катастрофы",

- подчеркнул Думпис.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле, комментируя показатели заболеваемости, написала в Twitter, что нет более серьезных аргументов в пользу того, чтобы Кабинет министров завтра принял решение о новых ограничениях, и Рождество и конец года были использованы для сдерживания инфекции.

"Здоровье - лучший подарок", - подчеркнула глава Минздрава.