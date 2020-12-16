Ср, 16.12.2020
Суровые наказания и брутальность могут спровоцировать встречную реакцию, когда еще больше людей начнут собираться, тем самым демонстрируя протест и недоверие к существующей власти. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
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Думпис: только более низкая заболеваемость спасет от катастрофы

Уга Думпис

ФОТО: Sintija Zandersone / LETA

Новые ограничения из-за Covid-19 удобнее всего ввести именно на несколько ближайших недель, считает главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

Он написал в Twitter, что по-прежнему имеются слишком широкие возможности собираться в магазинах и спортивных залах, также по-прежнему разрешены не самые важные услуги "один на один".

"Только более низкая заболеваемость спасет здравоохранение и экономику от катастрофы",

- подчеркнул Думпис.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле, комментируя показатели заболеваемости, написала в Twitter, что нет более серьезных аргументов в пользу того, чтобы Кабинет министров завтра принял решение о новых ограничениях, и Рождество и конец года были использованы для сдерживания инфекции.

"Здоровье - лучший подарок", - подчеркнула глава Минздрава.

Как сообщалось, правительство договорилось о введении более строгих ограничений из-за Covid-19 с 21 декабря, но окончательное решение будет принято в четверг, 17 декабря.

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