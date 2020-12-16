Ср, 16.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Больше всего дел о нарушениях полиция завела об отсутствии регистрации в covidpass.lv

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

С начала режима чрезвычайной ситуации возбуждено 603 административных дела о неиспользовании масок, сообщили в Госполиции.

За незаполненные электронные анкеты в информационной системе covidpass.lv при въезде в Латвию возбуждено 708 дел, за несоблюдение изоляции - 114 дел, за участие в частных мероприятиях - 398 дел, за нарушение ограничений на собрания, шествия и пикеты - 15 дел, за другие нарушениях (услуги общепита на месте или продажа запрещенных товаров в выходные дни) - 11 дел.

Пока нет информации о делах, возбужденных в связи с протестами в центре Риги 12 декабря.

За указанный период Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией провела 40 005 превентивных проверок и отреагировала на 1 025 вызовов.

Также полиция, проверяя лиц, обязанных соблюдать самоизоляцию, сделала 48 360 телефонных звонков и провела 7 953 проверки людей на дому.

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