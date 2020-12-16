Больше всего дел о нарушениях полиция завела об отсутствии регистрации в covidpass.lv

С начала режима чрезвычайной ситуации возбуждено 603 административных дела о неиспользовании масок, сообщили в Госполиции.
За незаполненные электронные анкеты в информационной системе covidpass.lv при въезде в Латвию возбуждено 708 дел, за несоблюдение изоляции - 114 дел, за участие в частных мероприятиях - 398 дел, за нарушение ограничений на собрания, шествия и пикеты - 15 дел, за другие нарушениях (услуги общепита на месте или продажа запрещенных товаров в выходные дни) - 11 дел.
За указанный период Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией провела 40 005 превентивных проверок и отреагировала на 1 025 вызовов.
Также полиция, проверяя лиц, обязанных соблюдать самоизоляцию, сделала 48 360 телефонных звонков и провела 7 953 проверки людей на дому.