Больше всего дел о нарушениях полиция завела об отсутствии регистрации в covidpass.lv

За незаполненные электронные анкеты в информационной системе covidpass.lv при въезде в Латвию возбуждено 708 дел, за несоблюдение изоляции - 114 дел, за участие в частных мероприятиях - 398 дел, за нарушение ограничений на собрания, шествия и пикеты - 15 дел, за другие нарушениях (услуги общепита на месте или продажа запрещенных товаров в выходные дни) - 11 дел.