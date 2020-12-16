Быстро растет число новых случаев Covid-19 в Елгаве, Вентспилсе и Бауском крае

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано почти 30%, или 290 новых случаев, а в целом за 14 дней количество заболевших составляет 3280 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 214 новых случаев, в целом за 14 дней - 1285 случаев.

В Елгаве за прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев Covid-19, общее количество заболевших за две недели составляет 328 человек. В Вентспилсе выявлено 45 новых случаев, количество заболевших за две недели составляет 182 человека. В Бауском крае зарегистрировано 42 новых случая, за две недели заболели 93 жителя края.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге - 3280 человек. В Даугавпилсе этот показатель составляет 1285 человек, в Елгаве - 328, в Крустпилсском крае - 195, в Екабпилсе - 191, в Вентспилсе - 182, в Юрмале - 177, в Резекне - 171, в Кекавском крае - 139, в Даугавпилсском крае - 130, в Озолниекском крае - 126, в Огрском крае - 123 человека.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в настоящее время, согласно расчетам агентства LETA, составляет 474,9 случая на 100 000 населения.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1023 новых случая Covid-19, умерли 25 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 55 лет (один человек), от 65 до 75 лет (шесть человек), от 75 до 85 лет (десять человек), от 85 до 95 лет (семь человек) и от 95 до 100 лет (один человек).

За прошедшие сутки сделано 9887 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.

За сутки были госпитализированы 98 пациентов, в том числе двух перевели. Всего в стационарах лечатся 833 пациента, 41 из которых - в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больниц были выписаны 85 пациентов, всего с начала пандемии - 2231.