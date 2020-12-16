Ср, 16.12.2020
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Проблема с педалью тормоза: Volkswagen отзывает более 38 000 автомобилей

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Немецкий автоконцерн Volkswagen вынужден отозвать более 38 000 новых автомобилей в связи с проблемами с педалью тормоза, пишет dpa.

Этот отзыв касается примерно 38 100 автомобилей Golf, Tiguan, Touran и T-Roc, произведенных в 2020 году.

Немногим менее 17 600 автомобилей были проданы в Германии.

Как указали представители Volkswagen, в связи с констатированным дефектом информации о повреждениях или ДТП получено не было.

Во время внутренней проверки инженеры обнаружили, что основание педали, на которой находится нога водителя, когда педаль нажата, в определенных условиях может изменить форму или даже отвалиться.

Этот дефект касается автомобилей с автоматической коробкой передач, руль у которых находится слева.

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