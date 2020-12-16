Проблема с педалью тормоза: Volkswagen отзывает более 38 000 автомобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen вынужден отозвать более 38 000 новых автомобилей в связи с проблемами с педалью тормоза, пишет dpa.
Этот отзыв касается примерно 38 100 автомобилей Golf, Tiguan, Touran и T-Roc, произведенных в 2020 году.
Немногим менее 17 600 автомобилей были проданы в Германии.
Как указали представители Volkswagen, в связи с констатированным дефектом информации о повреждениях или ДТП получено не было.
Во время внутренней проверки инженеры обнаружили, что основание педали, на которой находится нога водителя, когда педаль нажата, в определенных условиях может изменить форму или даже отвалиться.
Этот дефект касается автомобилей с автоматической коробкой передач, руль у которых находится слева.