Проблема с педалью тормоза: Volkswagen отзывает более 38 000 автомобилей

Этот отзыв касается примерно 38 100 автомобилей Golf, Tiguan, Touran и T-Roc, произведенных в 2020 году.

Немногим менее 17 600 автомобилей были проданы в Германии.

Как указали представители Volkswagen, в связи с констатированным дефектом информации о повреждениях или ДТП получено не было.

Во время внутренней проверки инженеры обнаружили, что основание педали, на которой находится нога водителя, когда педаль нажата, в определенных условиях может изменить форму или даже отвалиться.