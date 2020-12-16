Президент и премьер: для предотвращения домашнего насилия необходима господдержка

После встречи с премьером Левитс сказал журналистам, что, учитывая уже действующие и запланированные ограничения в связи с пандемией, правительству необходимо подумать об оказании поддержки для предотвращения домашнего насилия.

Премьер заявил, что в случае необходимости государство не будет экономить на борьбе с домашним насилием.

"Пандемия вызывает нежелательный эффект, которого следует избегать", - сказал Кариньш.

По словам президента, повышенное внимание этому вопросу должно уделить Министерство благосостояния, которому следует разработать дополнительные меры по снижению риска домашнего насилия.