Ср, 16.12.2020
У нас есть пример Беларуси, где правительство пытается расправиться с протестующими с применением грубой силы, и мы видим, что это не улучшает ситуацию. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
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Президент и премьер: для предотвращения домашнего насилия необходима господдержка

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш заявили, что необходима государственная поддержки для предотвращения домашнего насилия в условиях пандемии коронавируса.

После встречи с премьером Левитс сказал журналистам, что, учитывая уже действующие и запланированные ограничения в связи с пандемией, правительству необходимо подумать об оказании поддержки для предотвращения домашнего насилия.

Премьер заявил, что в случае необходимости государство не будет экономить на борьбе с домашним насилием.

"Пандемия вызывает нежелательный эффект, которого следует избегать", - сказал Кариньш.

По словам президента, повышенное внимание этому вопросу должно уделить Министерство благосостояния, которому следует разработать дополнительные меры по снижению риска домашнего насилия.

Кариньш заявил, что насилие в семье является серьезной проблемой, поэтому Минблаг будет информировать общество о том, куда обращаться за помощью в подобных случаях.

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