Президент и премьер: для предотвращения домашнего насилия необходима господдержка

Президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш заявили, что необходима государственная поддержки для предотвращения домашнего насилия в условиях пандемии коронавируса.
После встречи с премьером Левитс сказал журналистам, что, учитывая уже действующие и запланированные ограничения в связи с пандемией, правительству необходимо подумать об оказании поддержки для предотвращения домашнего насилия.
"Пандемия вызывает нежелательный эффект, которого следует избегать", - сказал Кариньш.
По словам президента, повышенное внимание этому вопросу должно уделить Министерство благосостояния, которому следует разработать дополнительные меры по снижению риска домашнего насилия.
Кариньш заявил, что насилие в семье является серьезной проблемой, поэтому Минблаг будет информировать общество о том, куда обращаться за помощью в подобных случаях.