Смертность в России на фоне Covid-19 стала рекордной за последние 10 лет

В этом выпуске:

Премию Андрея Сахарова "За свободу мысли" получила демократическая оппозиция Беларуси.

Активист Константин Котов, осужденный по московскому делу о протестах 2019 года, вышел на свободу.

Смертность в России на фоне коронавируса стала рекордной за последние 10 лет.

В министерстве обороны Армении ждут объяснений от Армии обороны Карабаха.

Смертность в России на фоне коронавируса стала рекордной за последние десять лет.

В период с января по октябрь 2020 года уровень смертность в России стал максимальным за десять лет, сообщает РБК.

К 2019 году смертность в России опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь-октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе-октябре 2011 года (112,7). Однако в 2020 году на фоне пандемии Cociv-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет - с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь-октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году (январь-октябрь) - 1,704 млн человек.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 16.12.2020