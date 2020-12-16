Ср, 16.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Сотрудники муниципальной полиции Риги получат доплату за работу в условиях Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare / LETA

В среду, 16 декабря, депутаты Рижской думы поддержали выделение специальных доплат работникам муниципальной полиции Риги (RPP), сообщает агентство LETA.

Во время режима чрезвычайной ситуации для тех работников RPP, жизнь и здоровье которых подвергаются реальному риску и которые во время выполнения служебных обязанностей могут находиться в непосредственном контакте с больными Covid-19 и их контактными лицами, будет установлена специальная доплата за работу. 

Размер специальной доплаты не будет превышать 25% от месячной зарплаты работника, доплата будет выплачиваться пропорционально времени, отработанному в соответствующих обстоятельствах. 

Финансирование на специальные доплаты будет выделено из бюджета муниципальной полиции Риги.

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