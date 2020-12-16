Сотрудники муниципальной полиции Риги получат доплату за работу в условиях Covid-19

Во время режима чрезвычайной ситуации для тех работников RPP, жизнь и здоровье которых подвергаются реальному риску и которые во время выполнения служебных обязанностей могут находиться в непосредственном контакте с больными Covid-19 и их контактными лицами, будет установлена специальная доплата за работу.