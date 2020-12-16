Рекомендации от ВОЗ и "три недели тишины". Все, что вы могли пропустить 16 декабря

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.
Коронавирус:
- Новый рекорд: в Латвии - 1023 новых случая Covid-19 за сутки, скончались 25 человек.
- Быстро растет число новых случаев Covid-19 в Елгаве, Вентспилсе и Баусском крае.
- "Три недели тишины": Левитс и Кариньш убеждены в необходимости дополнительных мер против Covid-19.
- ВОЗ призвала отмечать праздники в масках даже в семейном кругу. И праздновать на улице.
- New York Times: Литва - мировой лидер по распространению Covid-19 при пересчете на 100 000 жителей.
- Смертность в России на фоне Covid-19 стала рекордной за последние 10 лет.
- Думпис: только более низкая заболеваемость спасет от катастрофы.
- В даугавпилсском пансионате Covid-19 выявлен почти у половины постояльцев.
- Больше всего дел о нарушениях полиция завела об отсутствии регистрации в covidpass.lv.
- Левитс: до появления вакцины общество должно быть сознательным.
- В Литве сразу два рекорда Covid-19: 3418 новых случаев и 44 смерти за сутки.
- Несколько сотрудников Латвийского телевидения заразились Covid-19.
- В Лондоне ввели наивысшую категорию угрозы Covid-19. Лондонцы напоследок вышли "гулять".
- Петравича: в центры социального ухода Covid-19 заносят работники.
- В вентспилсском пансионате Covid-19 выявлен еще у 57 постояльцев и трех работников.
- В центрах социального ухода Covid-19 выявлен у 11% постояльцев.
Другие события дня:
- Пакоматы Omniva перегружены: посылки могут задерживаться вплоть до пяти дней.
- Сгоревший Depo в Резекне тушат уже пятый день.
- Одна из богатейших женщин мира сделала пожертвования на сумму 4,2 миллиарда долларов.
- Президент и премьер: для предотвращения домашнего насилия необходима господдержка.
- Проблема с педалью тормоза: Volkswagen отзывает более 38 000 автомобилей.
- Предприятиям, кормящим детсады и школы Риги, снизили арендную плату на 90%.
- В Японии нашлась лодка, которую почти десять лет назад унесло цунами.
- Под Тукумсом женщина на машине влетела в замерзший пруд, выбралась на берег и ушла домой.
- Комиссия в Сейме отклонила идею штрафов для магазинов за обслуживание покупателей без масок.
- "Открытые медиа" сообщили о связи зятя Мишустина с хищением НДС в России.
- На Бауском шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погиб человек.
- Госизмена и шпионаж в пользу Латвии: для пары из Калининграда запросили 13 и 14 лет колонии.
- Съехал с дороги и въехал в дерево: в Видземе в результате ДТП погиб человек.
- Пожар в Риге: из горящего здания эвакуировались более 30 человек, один пострадал.
- СМИ: В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank.
Немного легких новостей отвлечься:
- "Это была самая ужасная поездка": комик Смирняга рассказал, как голодал в Юрмале.
- Екатерина Варнава: хореограф с дипломом юриста, жестким характером и комплексами.
- Нагиев снимается в русской версии латвийского фильма "Свингеры". Сколько он получает за съемочный день?