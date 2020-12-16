Ср, 16.12.2020
Если заболеваемость не снизится, то будет использована возможность продления зимних школьных каникул. Министерство образования и науки
Министерство образования и науки
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Рекомендации от ВОЗ и "три недели тишины". Все, что вы могли пропустить 16 декабря

ФОТО: TVNET

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.

Коронавирус:

  • Новый рекорд: в Латвии - 1023 новых случая Covid-19 за сутки, скончались 25 человек.
  • Быстро растет число новых случаев Covid-19 в Елгаве, Вентспилсе и Баусском крае.
  • "Три недели тишины": Левитс и Кариньш убеждены в необходимости дополнительных мер против Covid-19.
  • ВОЗ призвала отмечать праздники в масках даже в семейном кругу. И праздновать на улице.
  • New York Times: Литва - мировой лидер по распространению Covid-19 при пересчете на 100 000 жителей.
  • Смертность в России на фоне Covid-19 стала рекордной за последние 10 лет.
  • Думпис: только более низкая заболеваемость спасет от катастрофы.
  • В даугавпилсском пансионате Covid-19 выявлен почти у половины постояльцев.
  • Больше всего дел о нарушениях полиция завела об отсутствии регистрации в covidpass.lv.
  • Левитс: до появления вакцины общество должно быть сознательным.
  • В Литве сразу два рекорда Covid-19: 3418 новых случаев и 44 смерти за сутки.
  • Несколько сотрудников Латвийского телевидения заразились Covid-19.
  • В Лондоне ввели наивысшую категорию угрозы Covid-19. Лондонцы напоследок вышли "гулять".
  • Петравича: в центры социального ухода Covid-19 заносят работники.
  • В вентспилсском пансионате Covid-19 выявлен еще у 57 постояльцев и трех работников.
  • В центрах социального ухода Covid-19 выявлен у 11% постояльцев.

Другие события дня:

  • Пакоматы Omniva перегружены: посылки могут задерживаться вплоть до пяти дней.
  • Сгоревший Depo в Резекне тушат уже пятый день.
  • Одна из богатейших женщин мира сделала пожертвования на сумму 4,2 миллиарда долларов.
  • Президент и премьер: для предотвращения домашнего насилия необходима господдержка.
  • Проблема с педалью тормоза: Volkswagen отзывает более 38 000 автомобилей.
  • Предприятиям, кормящим детсады и школы Риги, снизили арендную плату на 90%.
  • В Японии нашлась лодка, которую почти десять лет назад унесло цунами.
  • Под Тукумсом женщина на машине влетела в замерзший пруд, выбралась на берег и ушла домой.
  • Комиссия в Сейме отклонила идею штрафов для магазинов за обслуживание покупателей без масок.
  • "Открытые медиа" сообщили о связи зятя Мишустина с хищением НДС в России.
  • На Бауском шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погиб человек.
  • Госизмена и шпионаж в пользу Латвии: для пары из Калининграда запросили 13 и 14 лет колонии.
  • Съехал с дороги и въехал в дерево: в Видземе в результате ДТП погиб человек.
  • Пожар в Риге: из горящего здания эвакуировались более 30 человек, один пострадал.
  • СМИ: В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank.

Немного легких новостей отвлечься:

  • "Это была самая ужасная поездка": комик Смирняга рассказал, как голодал в Юрмале.
  • Екатерина Варнава: хореограф с дипломом юриста, жестким характером и комплексами.
  • Нагиев снимается в русской версии латвийского фильма "Свингеры". Сколько он получает за съемочный день?

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