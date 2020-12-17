Правительство примет решение о более строгих ограничениях с 21 декабря

Во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению обсуждалось введение новых ограничительных мер, но окончательное решение по ним Кабинет министров примет сегодня.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что новые ограничения будут действовать в течение трех недель, но на свободу передвижения они не повлияют.

В то же время правительство примет решение о продлении школьных зимних каникул на одну неделю.

Также будут подготовлены специальные рекомендации о том, как максимально безопасно отмечать Рождество.

"В борьбе с Covid-19 мы теряем по десять жизней в день, что недопустимо", - подчеркнул Кариньш.

Минздрав для ограничения распространения Covid-19 предлагает ужесточить ограничения в сфере торговли и запретить мероприятия внутри помещений. Ограничения не коснутся продуктов питания и товаров первой необходимости.

Также планируется на неделю продлить школьные зимние каникулы и запретить все мероприятия, которые "можно в течение пары недель пропустить во имя всеобщего здоровья", например, тренировки в помещениях и репетиции, заявила глава Минздрава Илзе Винькеле.

Предложения Минздрава не предусматривают дополнительных ограничений на собрания, во время чрезвычайного положения также не планируется запрещать проведение акций протеста.