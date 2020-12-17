Снова рекорд: в Латвии за сутки - 1040 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1040 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 60 лет (два человека), от 60 до 70 лет (пять человек), от 70 до 80 лет (четыре человека), от 80 до 90 лет (один человек).
С начала пандемии в Латвии скончались 394 человека с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 10 344 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 28 535 человек, сделано 761 178 тестов.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней коронавирус выявлен у 9228 человек, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 480,6 случая на 100 тыс. населения.