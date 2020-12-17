"Скоро придется выбирать, каких пациентов спасать": литовские врачи о ситуации с Covid-19 в стране

Поскольку кризис из-за распространения Covid-19 в Литве продолжает обостряться, врачи признают, что очень скоро им придется выбирать, каких пациентов спасать, сообщает общественное телевидение Литвы.
"Время дежурства было для меня своего рода эмоциональным переломом, до этого мне просто приходилось работать, справляться с темпом работы - действовать быстро, уставал в конце смены. Но вчера мы приблизились к трудным этическим решениям, когда перед тобой человек, которому надо помочь и при нормальных обстоятельствах ты знаешь, что делать (...), но сейчас ты понимаешь, что в реанимации осталось последнее место, и когда ты уходишь с работы в восемь утра, ты знаешь, что оставляешь полное реанимационное отделение", - признал врач Шяуляйской больницы Мартин Гедминс.
"Я начал думать о том, что будет на следующем дежурстве, когда, скажем, придя утром, нам нужно будет подключить к последнему свободному аппарату пациента со многими сопутствующими заболеваниями и статистической вероятностью выживания в пределах 1-2%, чтобы потом решить, что будет более гуманно. Может после этого появится еще один человек с 50% шансом на выживание, а я уже решил занять последнее место другим пациентом", - рассуждает он.
"Я думаю, что у нас, коллег, помощников врачей, медиков в целом, особенно в реанимации, может быть что-то вроде посттравматического стрессового расстройства.
Есть много вопросов, на которые мне не откуда брать ответы, нет правового регулирования, нет алгоритма, как мне действовать в такой ситуации ", - сказал Гедминс.
"Не знаю, как происходит в других медицинских учреждениях, могу только сказать о своих ощущениях после дежурства. Мы чувствуем это уже давно, и это вполне реально - эти проблемы становятся все ближе", - отмечает врач.
По словам директора Молетайской больницы, в этом медицинском учреждении есть палата для больных Covid-19 на 26 коек, из которых 25 уже заполнены, но больница также помогает Вильнюсу и открыла дополнительное отделение с тем же рабочим персоналом, поэтому все врачи уже работают с максимально возможной нагрузкой. Кроме того, нехватка запасов кислорода не позволяет увеличить объем помощи.
"Боюсь, что мы уже не маленькими шагами, а большими скачками приближаемся к тому, что особенно в крупных медицинских учреждениях, которые принимают самых серьезных пациентов и испытывает наибольшую нагрузку,
в приемных отделениях придется решать, будет ли человек жить", - признает он.
Как сообщалось 16 декабря, за минувшие сутки в Литве было подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека.
Это крупнейшее суточное количество новых случаев Covid-19 и количество смертей в Литве с начала пандемии.