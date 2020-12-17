"Скоро придется выбирать, каких пациентов спасать": литовские врачи о ситуации с Covid-19 в стране

"Время дежурства было для меня своего рода эмоциональным переломом, до этого мне просто приходилось работать, справляться с темпом работы - действовать быстро, уставал в конце смены. Но вчера мы приблизились к трудным этическим решениям, когда перед тобой человек, которому надо помочь и при нормальных обстоятельствах ты знаешь, что делать (...), но сейчас ты понимаешь, что в реанимации осталось последнее место, и когда ты уходишь с работы в восемь утра, ты знаешь, что оставляешь полное реанимационное отделение", - признал врач Шяуляйской больницы Мартин Гедминс.

"Я начал думать о том, что будет на следующем дежурстве, когда, скажем, придя утром, нам нужно будет подключить к последнему свободному аппарату пациента со многими сопутствующими заболеваниями и статистической вероятностью выживания в пределах 1-2%, чтобы потом решить, что будет более гуманно. Может после этого появится еще один человек с 50% шансом на выживание, а я уже решил занять последнее место другим пациентом", - рассуждает он.

"Я думаю, что у нас, коллег, помощников врачей, медиков в целом, особенно в реанимации, может быть что-то вроде посттравматического стрессового расстройства.

Есть много вопросов, на которые мне не откуда брать ответы, нет правового регулирования, нет алгоритма, как мне действовать в такой ситуации ", - сказал Гедминс.

"Не знаю, как происходит в других медицинских учреждениях, могу только сказать о своих ощущениях после дежурства. Мы чувствуем это уже давно, и это вполне реально - эти проблемы становятся все ближе", - отмечает врач.

По словам директора Молетайской больницы, в этом медицинском учреждении есть палата для больных Covid-19 на 26 коек, из которых 25 уже заполнены, но больница также помогает Вильнюсу и открыла дополнительное отделение с тем же рабочим персоналом, поэтому все врачи уже работают с максимально возможной нагрузкой. Кроме того, нехватка запасов кислорода не позволяет увеличить объем помощи.

"Боюсь, что мы уже не маленькими шагами, а большими скачками приближаемся к тому, что особенно в крупных медицинских учреждениях, которые принимают самых серьезных пациентов и испытывает наибольшую нагрузку,

в приемных отделениях придется решать, будет ли человек жить", - признает он.

Как сообщалось 16 декабря, за минувшие сутки в Литве было подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека.