Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом

Соответствующее заявление Тедеско сделал после того, как "Спартак" проиграл петербургскому "Зениту" со счётом 1:3.

"Последние несколько недель писали о моём контракте. Вчера я проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт в мае. Это самое трудное решение в моей карьере", - сказал Тедеско.

Тренер также отметил, что в "Спартаке" сложилась "потрясающая атмосфера, но ситуация с коронавирусом вносит изменения". "Когда я подписывал контракт, семья могла летать ко мне, я к ним", - объяснил он.

35-летний Тедеско объявил о своём решении спустя четыре дня после матча 18 тура чемпионата России, когда "Спартак" в гостях уступил "Сочи" (0:1). Тогда во время матча у Тедеско вспыхнул конфликт с тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным, которого он обвинил в проявлении национализма.

По словам Тедеско, в ходе словесной перепалки Бородин обматерил его и сказал, что "это наша страна", а сам он "может уехать".

Немецкий тренер итальянского происхождения Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Его контракт рассчитан до мая 2021 года. До переезда в Россию Тедеско два сезона проработал в немецком "Шальке".