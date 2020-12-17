Тяжелая реакция на вакцину от Covid-19: в США медработница попала в больницу

Во вторник, 15 декабря, в одной из больниц города Джуно у женщины была анафилактическая реакция, включая одышку, через 10 минут после введения дозы вакцины. Сейчас состояние ее здоровья стабильное, но она осталась в больнице для наблюдения.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Аляски, у женщины ранее не было аллергии.

На прошлой неделе двое сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые были одними из первых, кто получил вакцину, также пострадали от аллергической реакции и нуждались в медицинской помощи.

Затем представители Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили, что людям с тяжелой аллергией не следует делать вакцину от коронавируса, разработанную фармацевтическим гигантом США Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

"Мы ожидали, что такой побочный эффект может быть, после сообщений об анафилаксии в Великобритании из-за введения вакцины Pfizer и BioNTech", - сказала главный врач Аляски Анна Зинка.

"Во всех местах, в которых проходит вакцинация на Аляске, должны быть под рукой лекарства от аллергических реакций, как это было в Джуно", - добавила она.