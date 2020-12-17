На Юрмальском шоссе автомобиль насмерть сбил женщину

В среду вечером, 16 декабря, на Юрмальском шоссе возле Бабите машина насмерть сбила женщину, сообщили агентству LETA в Управлении по связям с общественностью Государственной полиции (VP).
Авария произошла около 20.30 в Бабитском крае, на трассе Рига - Вентспилс (A10), около остановки Mežvidi. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen сбил неизвестную женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. Госполиция выясняет обстоятельства случившегося.
LETA уже сообщала, что в среду на Бауском шоссе, недалеко от поворота на Дзеруми, произошло ДТП со смертельным исходом. Там после 7 часов вечера столкнулись грузовик Volvo и автомобиль Volkswagen. Один человек погиб в аварии. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, 14 человек пострадали в авариях, двое из них погибли, согласно информации Госполиции.