На Юрмальском шоссе автомобиль насмерть сбил женщину

Авария произошла около 20.30 в Бабитском крае, на трассе Рига - Вентспилс (A10), около остановки Mežvidi. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen сбил неизвестную женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. Госполиция выясняет обстоятельства случившегося.

LETA уже сообщала, что в среду на Бауском шоссе, недалеко от поворота на Дзеруми, произошло ДТП со смертельным исходом. Там после 7 часов вечера столкнулись грузовик Volvo и автомобиль Volkswagen. Один человек погиб в аварии. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.