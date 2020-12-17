Чт, 17.12.2020
Только более низкая заболеваемость спасет здравоохранение и экономику от катастрофы Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист
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За минувшие сутки в Литве выявлено 3159 новых случаев Covid-19, скончались 30 человек
В Эстонии - 733 новых случая

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 30 человек, сообщил в среду, 16 декабря, Департамент статистики Литвы.

Литва

За минувшие сутки выздоровели 1669 заболевших.

С начала пандемии в Литве выявлено 103 028 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 56 518 человек, 45 113 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 933 человека, по иным причинам умерли 464 зараженных.

За минувшие сутки в Литве взяты 11 862 пробы на коронавирус, в целом сделано 1,46 млн тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 733 новых случая коронавируса, скончались четыре человека.

За прошедшие сутки в Эстонии сделано 6116 тестов.

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