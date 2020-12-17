Министерство культуры и Latvijas Fakti представили результаты исследования медиаграмотности населения Латвии. RUS TVNET представляет видео с пресс-конференции.
В ходе исследования были зафиксированы знания, навыки и убеждения населения Латвии, потребляя медиаконтент, способность критически оценивать его, отличать правдивую информацию от ложной, а также проведено сравнение этих данных с результатами исследования, проведенного в 2017 году.
Видео: Результаты исследования о медиаграмотности жителей Латвии