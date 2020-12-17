Чт, 17.12.2020
Только более низкая заболеваемость спасет здравоохранение и экономику от катастрофы Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист
1 мин для прочтения

Видео ⟩ Результаты исследования о медиаграмотности жителей Латвии

ФОТО: 13_Phunkod/Shutterstock

​Министерство культуры и Latvijas Fakti представили результаты исследования медиаграмотности населения Латвии. RUS TVNET представляет видео с пресс-конференции. 

В ходе исследования были зафиксированы знания, навыки и убеждения населения Латвии, потребляя медиаконтент, способность критически оценивать его, отличать правдивую информацию от ложной, а также проведено сравнение этих данных с результатами исследования, проведенного в 2017 году.

Видео: Результаты исследования о медиаграмотности жителей Латвии

Последние новости

НАВЕРХ
Back