Рижская дума не разрешила провести очередное мероприятие против ограничений Covid-19

Заявку на проведение акции подало общество "Фронт народной власти", которым руководит задержанный за распространение ложных новостей активист Валентин Еремеев.

Стакис информировал, что и. о. исполнительного директора Риги Элина Траутмане приняла решение запретить акцию на основе рекомендаций ответственных служб.

"Мы боремся не против пикетов, а против вируса. Вчера он унес жизни 25 человек, 1000 новых заболевших. Это наши люди", - заявил Стакис.

Мэр подчеркнул, что самоуправление не должно допускать угрозы для людей.

Как сообщалось, сегодня Траутмане созвала совещание, на котором с учетом эпидемиологической ситуации обсуждалась запланированная обществом "Фронт народной власти" акция протеста. В совещании участвовали представители думы, правоохранительных органов и организаторы мероприятия.

"Принимая во внимание рекомендации правоохранительных органов и заслушав организаторов, принято решение запретить мероприятие. Было видно, что организаторы не готовы обеспечить эпидемиологическую безопасность", - заявила Траутмане после совещания, подчеркнув, что безопасность и здоровье общества - превыше всего.

Советник и. о. исполнительного директора по юридическим вопросам Марис Кнокс сообщил, что организаторы акции не смогли аргументированно обосновать, какие меры будут предприняты, если на мероприятие придет больше 25 человек, при этом сложилось впечатление, что организаторы пытаются собрать на акцию как можно больше людей и сознательно нагнетать ситуацию.

Правоохранительные органы разрабатывают план на случай, если люди в воскресенье все же соберутся на несанкционированную акцию.

Обществом "Фонд народной власти" руководят Валентин Еремеев, Янис Ламбертс и Роберт Раймо.

Мэр Риги ранее заявил, что для ограничения распространения Covid-19 акции протеста нужно запретить. По словам Стакиса, свобода слова важна, однако, если посмотреть на акции, которые прошли в столице 12 декабря, становится ясно, что их организаторы не только не могли, но и не собирались соблюдать ограничения.

В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле после состоявшегося во вторник заседания правительства и совета по кризисному управлению сообщила, что акции протеста запрещать не планируется. Свобода слова закреплена в Конституции, поэтому у людей должна быть такая возможность, сказала министр.