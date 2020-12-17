Рижская дума не разрешила провести очередное мероприятия против ограничений Covid-19

С учетом рекомендаций ответственных служб Рижская дума не дала разрешения на проведение в воскресенье, 20 декабря, акции протеста против ограничений из-за Covid-19, сообщил в Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис.
Он информировал, что и.о. исполнительного директора Риги Элина Траутмане приняла решение запретить акцию на основе рекомендаций ответственных служб.
Он считает, что самоуправление не должно позволять людям подвергаться опасности.
В четврег, 17 декабря, и. о. исполнительного директора самоуправления Элина Траутмане созвала совещание, на котором с учетом эпидемиологической ситуации будет обсуждаться запланированная обществом "Фронт народной власти" акция протеста. В совещании приняли участие представители думы, правоохранительных органов и организаторы мероприятия.
Мэр Риги Мартиньш Стакис ранее заявил, что для ограничения распространения Covid-19 акции протеста нужно запретить. По словам Стакиса, свобода слова важна, однако, если посмотреть на акции, которые прошли в столице 12 декабря, становится ясно, что их организаторы не только не могли, но и не собирались соблюдать ограничения.
В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле после состоявшегося во вторник, 16 декабря, заседания правительства и совета по кризисному управлению сообщила, что акции протеста запрещать не планируется. Свобода слова закреплена в Конституции, поэтому у людей должна быть такая возможность, сказала министр.
Как сообщалось, 12 декабря в Риге прошли две акции протеста, участники которых не соблюдали требование дистанцирования, а их количество значительного превышало 25 человек.