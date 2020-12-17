Рижская дума не разрешила провести очередное мероприятия против ограничений Covid-19

Он информировал, что и.о. исполнительного директора Риги Элина Траутмане приняла решение запретить акцию на основе рекомендаций ответственных служб.

"Мы не боремся с пикетами, мы боремся с вирусом. Вчера скончались 25 человек, 1000 новых заболевших. Это наши люди", - сказал политик.

Он считает, что самоуправление не должно позволять людям подвергаться опасности.

В четврег, 17 декабря, и. о. исполнительного директора самоуправления Элина Траутмане созвала совещание, на котором с учетом эпидемиологической ситуации будет обсуждаться запланированная обществом "Фронт народной власти" акция протеста. В совещании приняли участие представители думы, правоохранительных органов и организаторы мероприятия.

Мэр Риги Мартиньш Стакис ранее заявил, что для ограничения распространения Covid-19 акции протеста нужно запретить. По словам Стакиса, свобода слова важна, однако, если посмотреть на акции, которые прошли в столице 12 декабря, становится ясно, что их организаторы не только не могли, но и не собирались соблюдать ограничения.

В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле после состоявшегося во вторник, 16 декабря, заседания правительства и совета по кризисному управлению сообщила, что акции протеста запрещать не планируется. Свобода слова закреплена в Конституции, поэтому у людей должна быть такая возможность, сказала министр.