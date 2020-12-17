Фото ⟩ Настоящая, искусственная или альтернатива: идеи новогодних елок

Эксперт IKEA делится советами, как подобрать наиболее подходящую новогоднюю елку для вашего дома и жизненной ситуации.

1. Размер дома и выбор елки?

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Выбирая новогоднюю елку, вам прежде всего стоит оценить сколько места вы можете для нее предоставить. Лучше всего установить елку там, где она не будет мешать вашему обычному бытовому передвижению. В тоже время ее не стоит задвигать в самый темный угол, и она должна быть обозрима. Не стоит забывать о практичных вопросах - близости розеток, удобстве полива дерева.

"Чем меньше помещение, тем тщательнее стоит продумать вашу новогоднюю елку. Основной принцип при новогодних украшениях в небольшой квартире - не занимать много места и стараться использовать стены и другие поверхности, чтобы не занимать место на полу", - говорит глава Отдела дизайна IKEA, Дариус Римкус. Обеденный или журнальный стол, полки, комоды - места где можно поставить мини-елочку или украсить хвойные ветки.

2. Настоящая, искусственная или альтернатива? Зависит от вашего вкуса и времени



ФОТО: Пресс-фото

Важно учитывать ваши вкусы и вкусы вашей семьи, чтобы понять, какая ёлка вам подходит - настоящая, искусственная или альтернатива.

Настоящие елки, срезанные или в горшках, требуют полива, чистки иголок и уход потребует дополнительного времени. Но для многих людей именно настоящая елка создает атмосферу праздника и теплые воспоминания.

Искусственную елку выбирают те, кто не хотят срубать елки и не хотят тратить время на поиски и уход. Хозяева искусственных елок используют ее ежегодно, и экономят семейный бюджет. В IKEA искусственную елку можно найти по цене от 0,99 Eur и часть елок сделана из более экологичного материала - тростникового пластика.

ФОТО: Пресс-фото

Представитель IKEA добавляет, что можно подойти к этому вопросу совсем творчески и создать нечто индивидуальное. Новогоднюю елку можно сделать в качестве настенного украшения из веток, текстиля или огоньков. Книги, упакованные подарки и другие предметы домашнего обихода можно расставить по форме новогодней елки. Домашние растения можно украсить огоньками, и они будут служить в качестве новогодней елки.

3. Подумайте о безопасности

ФОТО: Пресс-фото



"Семьи с маленькими детьми и животными должны обдумать место установки новогодней елки. Она не должна быть в зоне доступности и должна быть хорошо закреплена, чтобы избежать падений. Если все-таки, есть шанс, что дерево может свалиться, то стоит выбирать маленькую новогоднюю елку", - предлагает Римкус.

Пластик, текстиль и другие прочные материалы - всему этому стоит отдавать предпочтение вместо стеклянных украшений, ввиду безопасности, особенно с маленькими детьми. Тоже самое касается свечей, их можно заменить LED альтернативами.

4. Стиль дома и тематика для елки

По словам представителя IKEA, стиль дома и интерьер тоже влияет на выбор и украшение новогодней елки.

ФОТО: Пресс-фото

"Искусственные елки можно найти в разных стилях - от классики до современных решений. Выбирая новогоднюю елку подумайте об украшениях, которые у вас уже есть, и о вашем интерьере.

Часть искусственных ёлок подходит под сдержанный скандинавский или современный стиль, и требует соответствующих украшений - небольшое количество, монохромные цвета и т.д. А классические елки подходят для тех, кто предпочитает ностальгическую атмосферу и любимые украшения", - рассказывает дизайнер.

Тоже самое относится и к выбору украшений - если у вас классические новогодние игрушки, то стоит выбирать классическую елку, а при монохромных и минималистических украшениях, современный стиль ёлки будет для вас идеален.