Фото ⟩ Настоящая, искусственная или альтернатива: идеи новогодних елок

Стиль жизни, семейные предпочтения, размер жилища - все это влияет на выбор главного атрибута зимних праздников - новогодней елки.
Эксперт IKEA делится советами, как подобрать наиболее подходящую новогоднюю елку для вашего дома и жизненной ситуации.
1. Размер дома и выбор елки?
Выбирая новогоднюю елку, вам прежде всего стоит оценить сколько места вы можете для нее предоставить. Лучше всего установить елку там, где она не будет мешать вашему обычному бытовому передвижению. В тоже время ее не стоит задвигать в самый темный угол, и она должна быть обозрима. Не стоит забывать о практичных вопросах - близости розеток, удобстве полива дерева.
"Чем меньше помещение, тем тщательнее стоит продумать вашу новогоднюю елку. Основной принцип при новогодних украшениях в небольшой квартире - не занимать много места и стараться использовать стены и другие поверхности, чтобы не занимать место на полу", - говорит глава Отдела дизайна IKEA, Дариус Римкус. Обеденный или журнальный стол, полки, комоды - места где можно поставить мини-елочку или украсить хвойные ветки.
2. Настоящая, искусственная или альтернатива? Зависит от вашего вкуса и времени
Важно учитывать ваши вкусы и вкусы вашей семьи, чтобы понять, какая ёлка вам подходит - настоящая, искусственная или альтернатива.
Настоящие елки, срезанные или в горшках, требуют полива, чистки иголок и уход потребует дополнительного времени. Но для многих людей именно настоящая елка создает атмосферу праздника и теплые воспоминания.
Искусственную елку выбирают те, кто не хотят срубать елки и не хотят тратить время на поиски и уход. Хозяева искусственных елок используют ее ежегодно, и экономят семейный бюджет. В IKEA искусственную елку можно найти по цене от 0,99 Eur и часть елок сделана из более экологичного материала - тростникового пластика.
Представитель IKEA добавляет, что можно подойти к этому вопросу совсем творчески и создать нечто индивидуальное. Новогоднюю елку можно сделать в качестве настенного украшения из веток, текстиля или огоньков. Книги, упакованные подарки и другие предметы домашнего обихода можно расставить по форме новогодней елки. Домашние растения можно украсить огоньками, и они будут служить в качестве новогодней елки.
3. Подумайте о безопасности
"Семьи с маленькими детьми и животными должны обдумать место установки новогодней елки. Она не должна быть в зоне доступности и должна быть хорошо закреплена, чтобы избежать падений. Если все-таки, есть шанс, что дерево может свалиться, то стоит выбирать маленькую новогоднюю елку", - предлагает Римкус.
Пластик, текстиль и другие прочные материалы - всему этому стоит отдавать предпочтение вместо стеклянных украшений, ввиду безопасности, особенно с маленькими детьми. Тоже самое касается свечей, их можно заменить LED альтернативами.
4. Стиль дома и тематика для елки
По словам представителя IKEA, стиль дома и интерьер тоже влияет на выбор и украшение новогодней елки.
"Искусственные елки можно найти в разных стилях - от классики до современных решений. Выбирая новогоднюю елку подумайте об украшениях, которые у вас уже есть, и о вашем интерьере.
Часть искусственных ёлок подходит под сдержанный скандинавский или современный стиль, и требует соответствующих украшений - небольшое количество, монохромные цвета и т.д. А классические елки подходят для тех, кто предпочитает ностальгическую атмосферу и любимые украшения", - рассказывает дизайнер.
Тоже самое относится и к выбору украшений - если у вас классические новогодние игрушки, то стоит выбирать классическую елку, а при монохромных и минималистических украшениях, современный стиль ёлки будет для вас идеален.
Галерея: Варианты новогодних елок