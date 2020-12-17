Прямая трансляция ⟩ Новые меры против Covid-19: что решило правительство?

Для сдерживания распространения Covid-19 правительство приняло решение о введении более строгих ограничений с 21 декабря.

Ограничения будут действовать в течение трех недель - до 11 января - и не коснутся свободы передвижения людей.

Ограничения будут распространяться на собрания и торговлю. 3

Принято решение продлить каникулы

Также принято решение, что для учащихся 1-6-х классов еще на неделю будут продлены каникулы - до 8 января.

Очно, даже в индивидуальном порядке, не будут проводиться никакие практические занятия. В рамках многих курсов профессионального и высшего образования занятия также будут проходить только удаленно. Исключением является клиническая практика в резидентуре.

Образование по интересам и различные репетиции можно проводить только удаленно.

С 21 декабря по 11 января не будут работать библиотеки, для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев, постановило правительство.

Как сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане, в это время не будут работать также выставки и другие культурные объекты.

Также нельзя будет проводить ярмарки, в том числе рождественские. 3

Несмотря на то, что для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев, продолжат работать музейные экспозиции на открытом воздухе, организаторы которых должны предотвращать скопление людей, разделять потоки посетителей и обеспечивать дистанцию два метра. На таких условиях будут открыты и природные тропы.

Во время режима чрезвычайной ситуации сфера торговли будет ограничена, но будет пополнен список доступных товаров.

С субботы, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, одновременно расширены группы товаров, которыми можно будет торговать, предусматривают принятые правительством изменения в распоряжении о чрезвычайном положении.

В это время смогут работать магазины, где продаются продукты питания, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки.

Также будет разрешена оптовая торговля строительными товарами 3

Более подробные списки товаров, торговля которыми разрешена, подготовит Министерство экономики.

Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете.

Одновременно для мест торговли усилены требования - на одного покупателя должно обеспечиваться не менее 15 квадратных метров доступной площади, покупателей в магазине не должно быть больше, чем имеющихся корзин или тележек, а взрослые должны ходить в магазин только по одному, но с собой можно брать детей до 12 лет или при необходимости ассистента.

Правительство подчеркивает, что каждый, кому специфика работы позволяет работать удаленно из дома, должен перейти на удаленную работу, и работодатель обязан обеспечить такую возможность. Эти условия касаются и государственных и муниципальных учреждений, и частных предприятий.

Уточнены также требования к обеспечению питания - только производственным предприятиям, где нет возможности обеспечить безопасные перерывы на обед, можно обеспечивать питание на месте, если одновременно едят только те люди, которые работают вместе, за столиком сидит только один человек и соблюдается двухметровая дистанция.

С понедельника, 21 декабря, запрещено предоставлять услуги в сфере красоты.

До 11 января запрещены все косметические процедуры, включая услуги парикмахеров. Нельзя будет проводить фотосессии, кроме фотографий на документы.