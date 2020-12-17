Правительство может запретить индивидуальные занятия до 8 января

На вопрос, планируются ли изменения в образовании по интересам, министр ответила, что это будет предметом переговоров сегодня, добавив, что индивидуальные занятия могут быть запрещены. Затем они должны быть организованы удаленно.

При этом на конференции министр сказала, что для того, чтобы вернуться к очному обучению, необходимо улучшить общую эпидемиологическую ситуацию. Шуплинска отметила, что

школам, возможно, придется подумать о двух сменах после Нового года, например, 1-6-е классы будут приходить утром, а 9-е и 12-е классы - днем. 4

Возвращение учеников 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов к очной форме обучения также следует планировать постепенно, например, путем чередования групп. Этого можно добиться, обучаясь неделю в школе, неделю - удаленно.

Министр также сказала, что маски пока должны считаться обязательными, но по мере улучшения эпидемиологической ситуации требование о трех квадратных метрах на ученика может быть пересмотрено. Она подчеркнула, что с 11 января полностью отказаться от обоих этих требований не удастся, порекомендовав ввести в школе занятия по сменам, чтобы вернуться к очной форме обучения.