Стремительно приближается время праздников и выбора подарков. Многие родители наверняка решили удивить своих детей новым смартфоном. Но как сделать правильный выбор, когда ассортимент в магазинах настолько широк?

Выбирая телефон для молодого человека, специалисты рекомендуют обращать внимание на четыре ключевые особенности: аккумулятор, камеру, дизайн и экран.

Максимальное время автономной работы

Проведенное исследовательской фирмой Global Web Index исследование потребностей потребителей показало, что при использовании телефона люди больше всего ценят именно время его автономной работы.

«Срок службы аккумулятора зависит от его емкости. Было бы разумно выбрать батарею емкостью не менее 4200 мАч – обычно ее достаточно для нормального использования. Для сравнения отмечу, что телефон Huawei с аккумулятором на 5000 мАч обеспечивает 38 часов непрерывного разговора, 23 часа просмотра видео или 12 часов непрерывного серфинга в Интернете. Конечно, такая интенсивность использования телефона не является типичной, поэтому в условиях нормального использования устройства аккумулятор прослужит без подзарядки еще дольше», - рассказал руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

ФОТО: Huawei

По словам эксперта, производители смартфонов все больше внимания уделяют и функции быстрой зарядки. Исследование Global Web Index показывает, что пользователи смартфонов считают скорость зарядки второй важнейшей функцией устройства.

«Молодежь постоянно куда-то торопится. Если времени не хватает или вы забыли зарядить телефон вовремя, аккумулятор легко можно зарядить с помощью функции быстрой зарядки. Зарядка устройства займет минуты, но после этого вы сможете использовать его в течение нескольких часов», - пояснил Екимов.

Камеры с одним объективом ушли в прошлое

Для современной молодежи качественная камера, пожалуй, является наиболее важной частью смартфона. Телефоны с несколькими объективами уже стали стандартом рынка, поэтому при выборе смарт-устройства для подростка однозначно стоит ориентироваться на модели с такой камерой.

«Ошибочно полагать, впрочем, что камера нужна молодежи только для развлечений. На самом деле, она также необходима и полезна для множества других повседневных задач, таких как сбор важной для обучения информации или выполнение требующих съемки школьных проектов. Камера с несколькими объективами позволяет делать высококачественные фотографии вблизи и издалека, фотографируя людей и природу», - сказал Екимов.

В эпоху социальных сетей фронтальная камера часто даже важнее, чем камера на задней панели телефона. «Фронтальные камеры телефонов сделали огромный скачок в качестве. Например, на передней панели Huawei P smart 2021 стоит уже 8-мегапиксельная камера, а рядом расположилась бьюти-камера с искусственным интеллектом», - отметил эксперт.

Важен не только размер экран

По данным платформы дистанционного обучения Smart Insights, в 2025 году люди будут тратить в среднем 76% своих мобильных данных в месяц именно на просмотр видео. Поэтому качественный экран все чаще становится одной из важнейших характеристик устройства.

ФОТО: Huawei

По словам Екимовa, производители смарт-устройств стремятся к тому, чтобы экраны их телефонов отличались хорошей яркостью и высоким качеством. Уже сегодня многие телефоны могут обеспечивать сверхвысокое качество изображения Full HD и демонстрировать превосходные четкие изображения.

Второй важный аспект оценки экрана устройства – защита от синего света. По данным газеты Independent, ежегодно мы проводим в среднем 5000 часов, глядя на различные экраны, и поэтому защита от синего света помогает предотвратить ухудшение зрения.

«Это особенно важно для молодых людей, которые проводят за экранами много времени и чье зрение все еще развивается. При выборе устройства обращайте внимание на предоставленную производителем информацию о том, имеет ли технология фильтрации синего света сертификаты, подтверждающие ее эффективность», - отметил Екимов.

Функциональный дизайн

Для современной молодежи дизайн телефона столь же важен, как и хорошо работающий экран или камера. Смартфон может быть частью уникального стиля или отношения к жизни.

«Выбирать устройство для молодого человека нужно исходя из его вкусовых предпочтений. Подростки часто предпочитают более яркие и выразительные цвета. Разработчики смартфонов подумали об этом и также предлагают продукты молодежного дизайна и различных цветов», - сказал Александр Екимов

Эксперт добавил, что помимо цвета на дизайн влияют и другие детали, такие как скос краев экрана устройства и кнопки регулировки громкости по бокам корпуса. Все эти компоненты должны выполнять определенную функцию, поэтому дизайн также следует рассматривать как расширение функциональных возможностей устройства.

Качество не обязательно стоит тысячи

Для большинства потребителей при выборе устройства решающим фактором является цена, особенно если телефон выбирают для ребенка или подростка. Однако хорошая новость заключается в том, что чтобы купить телефон со всеми вышеперечисленными функциями вам не нужно тратить тысячи евро.

ФОТО: Huawei