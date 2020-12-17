Глава Еврокомиссии: вакцинация от Covid-19 в ЕС начнется 27 декабря

Вакцинация от нового коронавируса в Европейском союзе начнется 27 декабря, заявила в четверг, 17 декабря, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это важный момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС", - написала глава Еврокомиссии в Twitter.
Ранее она заявила, что все страны ЕС планируют начать вакцинацию от коронавируса в один день.
Европейское агентство лекарственных средств перенесло с 29 декабря на 21 декабря заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении вакцины от Covid-19, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech.