Чт, 17.12.2020
Здоровье - лучший подарок. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Глава Еврокомиссии: вакцинация от Covid-19 в ЕС начнется 27 декабря

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Вакцинация от нового коронавируса в Европейском союзе начнется 27 декабря, заявила в четверг, 17 декабря, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это важный момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС", - написала глава Еврокомиссии в Twitter.

Ранее она заявила, что все страны ЕС планируют начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Европейское агентство лекарственных средств перенесло с 29 декабря на 21 декабря заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении вакцины от Covid-19, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech.

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