Чт, 17.12.2020
У нас также нет коллективного иммунитета, поэтому нет никакой надежды на то, что болезнь исчезнет сама по себе. Нам нужно контролировать вирус, а не позволять вирусу контролировать нас Юрий Перевощиков
Юрий Перевощиков
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • Ассоциация торговцев призывает правительство отменить ограничения на торговлю по выходным
1 мин для прочтения

Ассоциация торговцев призывает правительство отменить ограничения на торговлю по выходным

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) призывает правительство отменить ограничения на торговлю по субботам и в предпраздничные дни, сохранив разумные ограничения на торговлю по воскресеньям и непосредственно в праздничные дни, сообщили агентству LETA в ассоциации.

По мнению ассоциации, такое решение позволило бы людям спокойно и не толпясь сделать покупки к Рождеству и Новому году.

Ассоциация торговцев подчеркивает, что разумно было бы разрешить торговлю всеми продовольственными товарами, включая табак, а также всеми товарами гигиены и товарами для дома.

В то же время ассоциация призывает все торговые предприятия строго соблюдать ограничения для безопасности клиентов.

Последние новости

НАВЕРХ
Back