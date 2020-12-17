Ассоциация торговцев призывает правительство отменить ограничения на торговлю по выходным

Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) призывает правительство отменить ограничения на торговлю по субботам и в предпраздничные дни, сохранив разумные ограничения на торговлю по воскресеньям и непосредственно в праздничные дни, сообщили агентству LETA в ассоциации.
По мнению ассоциации, такое решение позволило бы людям спокойно и не толпясь сделать покупки к Рождеству и Новому году.
Ассоциация торговцев подчеркивает, что разумно было бы разрешить торговлю всеми продовольственными товарами, включая табак, а также всеми товарами гигиены и товарами для дома.
В то же время ассоциация призывает все торговые предприятия строго соблюдать ограничения для безопасности клиентов.