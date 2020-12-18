Улпан Нурбекова - вернулась после декрета, чтобы покорить мир своим телом

Улпан - профессиональная бодибилдерша. Она является трёхкратной чемпионкой Казахстана, а в 2016 году стала чемпионкой Arnold Classic Amateur, основателем которого является легендарный Арнольд Шварценеггер.

На её счету много и других индивидуальных наград. Кстати, Улпан окончила КазГУ им. Аль-Фараби по специальности "Международное право", однако жизнь свою всё же решила связать со спортом.

Интересно, что ещё несколько лет назад Улпан даже представить не могла, что достигнет таких результатов. После декрета девушка оказалась в тренажёрном зале, а оттуда неожиданно для всех - на мировой сцене. Сегодня Улпан - титулованная спортсменка и фитнес-модель.

"Я никогда не была спортивной, и мне казалось, что спортзал - не для девушек. Однако, после рождения ребёнка, спустя 10 месяцев муж намекнул, что мне следует походить в зал - привести мышцы в тонус", - приводит слова спортсменки Business FM.

Улпан вспоминает, что ей было страшно выступать, потому что два с половиной года она провела в декрете и за это время "немного одичала". На всё это накладывался страх сцены, где нужно было выступать в купальнике перед мужчинами. Этот психилогический барьер Улпан помог перебороть личный психолог.

В своём Instagram Улпан делится советами по правильному питанию и здоровому образу жизни, а также выкладывает фотографии с дочерью. Всё-таки в первую очередь - она заботливая мама, а потом уже бодибилдерша.