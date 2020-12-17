Covid-19: в больницах увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии

Общее число находящихся в больницах пациентов с Covid-19 в результате выписки, перевода и смерти ряда пациентов, а также поступления новых больных осталось прежним - 833 человека. Однако во вторник в тяжелом состоянии был 41 пациент, а в среду - 47. У остальных госпитализированных пациентов болезнь протекает в среднетяжелой форме.