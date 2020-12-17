Covid-19: в больницах увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии

За прошедшие сутки в больницах увеличилось число находящихся в тяжелом состоянии пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Общее число находящихся в больницах пациентов с Covid-19 в результате выписки, перевода и смерти ряда пациентов, а также поступления новых больных осталось прежним - 833 человека. Однако во вторник в тяжелом состоянии был 41 пациент, а в среду - 47. У остальных госпитализированных пациентов болезнь протекает в среднетяжелой форме.
За прошедшие сутки в больницы доставлено 115 пациентов с Covid-19, выписано 98 пациентов.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии подтверждено 1040 новых случаев Covid-19, что является новым суточным максимумом. Умерли 12 человек. С начала пандемии в Латвии скончались 394 человека с подтвержденным Covid-19.