Россию отстранили от международных соревнований на два года

В соответствии с решением суда, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Таким образом, суд сократил срок отстранения российских атлетов с четырех до двух лет.

Они смогут ездить на соревнования только как нейтральные атлеты. 2

На этот же срок Россия лишится права претендовать на проведение чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.

Кроме того, Российское антидопинговое агентства (РУСАДА) обязуется выплатить 1,23 миллиона долларов в качестве возмещения расходов WADA на проведение расследования.