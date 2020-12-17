Россию отстранили от международных соревнований на два года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения российских атлетов от Олимпиад и чемпионатов мира, ранее установленный Всемирным антидопинговым агентством, пишет "Медуза".
В соответствии с решением суда, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Таким образом, суд сократил срок отстранения российских атлетов с четырех до двух лет.
На этот же срок Россия лишится права претендовать на проведение чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.
Кроме того, Российское антидопинговое агентства (РУСАДА) обязуется выплатить 1,23 миллиона долларов в качестве возмещения расходов WADA на проведение расследования.
Решение CAS касается только чемпионатов мира и Олимпийских игр. Матчи чемпионата Европы 2020 года, перенесенного на 2021 год, а также финал футбольной Лиги чемпионов смогут пройти в России, сообщает "Дождь".