Король Швеции признал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусом

Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной, пишет BBC.
Данное заявление он сделал во время ежегодного телешоу, в рамках которого шведская королевская семья подводит итоги уходящего года.
Швеция следовала стратегии, отличающейся от остальной Европы, основанной на рекомендациях, а не на ограничениях и запретах, и не делала ношение масок обязательным условием.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 350 000 случаев инфицирования и более 7 800 случаев смерти.
По его словам, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.
Вместо того, чтобы вводить ограничения и запреты, Швеция апеллировала к чувству ответственности и гражданскому долгу граждан. Были опубликованы рекомендации, но штрафов за их нарушение не было.
Большинство школ, баров и ресторанов в стране продолжали работать. Однако сейчас некоторым средним школам предлагается перейти на дистанционное обучение.