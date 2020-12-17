Чт, 17.12.2020
Здоровье - лучший подарок. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
1 мин для прочтения

Король Швеции признал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусом

Король Швеции Карл XVI Густав

ФОТО: Reuters/ScanPix

Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной, пишет BBC.

Данное заявление он сделал во время ежегодного телешоу, в рамках которого шведская королевская семья подводит итоги уходящего года.

Швеция следовала стратегии, отличающейся от остальной Европы, основанной на рекомендациях, а не на ограничениях и запретах, и не делала ношение масок обязательным условием. 

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 350 000 случаев инфицирования и более 7 800 случаев смерти.

"Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно", - сказал Карл Густав в ежегодном обращении к шведам.

По его словам, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.

Вместо того, чтобы вводить ограничения и запреты, Швеция апеллировала к чувству ответственности и гражданскому долгу граждан. Были опубликованы рекомендации, но штрафов за их нарушение не было.

Большинство школ, баров и ресторанов в стране продолжали работать. Однако сейчас некоторым средним школам предлагается перейти на дистанционное обучение.

Последние новости

НАВЕРХ
Back