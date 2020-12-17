"Мы белые и пушистые". Главное из пресс-конференции Путина

В этом году было принято решение объединить пресс-конференцию с "Прямой линией" - Путин отвечал не только на вопросы журналистов, но и на вопросы россиян, в том числе зачитывая их самостоятельно.

О Навальном:

Путин впервые прокомментировал журналистские расследования о бизнесмене Кирилле Шамалове и об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов.

Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным", - приводит слова Путина "Медуза".

По мнению Путина, "пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости.

"Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца", - сказал президент России на пресс-конференции.

Расследование о Шамалове Путин назвал "компиляцией, которую невозможно читать". Он обратил внимание, что в расследовании его называют "зятем президента", а "в конце все-таки пишут, что бывший зять", - пишет Русская служба Би-би-си.

Об отношениях России с Западом:

Отвечая на вопрос корреспондент Би-би-си, не ощущает ли он "хоть долю" ответственности за ухудшение отношений России и Запада, Путин отметил, что чувствует "ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом" и пообещал делать все в интересах государства.

Также он заявил, что по сравнению со странами Запада российские власти "белые и пушистые". 1

Он также добавил, что Россия занимает шестое место в мире по военным расходам, а значит ее нельзя назвать агрессивной страной

О коронавирусе:

Много вопросов были посвящены ситуации с коронавирусом. По мнению Владимира Путина, к таким масштабам пандемии Россия была готова лучше многих других стран. Он также отметил, что Россия была первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от Covid-19.

На вопрос, сделал ли он сам прививку, Путин ответил, что пока не может - из-за своего возраста (в октябре ему исполнилось 68 лет).

О росте цен:

Еще одна тема, которая обсуждается в последние недели, - рост цен на продукты. В ноябре Росстат отчитался о том, что сахар подорожал на 65%, подсолнечное масло - на 24%, а крупы - почти на 21% в годовом выражении, передает Русская служба Би-би-си.

Президент признал что "ситуация сложная", но отметил, что 20 лет назад было хуже, когда за чертой бедности жило 29% населения страны.

"У нас рекордный урожай зерна, а хлеб растет в цене, макароны растут. С какой стати? - возмутился Путин. - Это почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо".

О мате и Трампе:

К президенту РФ обратился и рок-музыкант, лидер группировки "Ленинград" и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров. Музыкант спросил, как "простому русскому человеку" не материться, если он описывает эту жизнь, а также поинтересовался, почему российские хакеры в этот раз не помогли Трампу переизбраться на второй срок.

Насчет "как не материться" Путин посоветовал вспомнить советское кино, где вместо нецензурных выражений герои при падении батареи на ногу говорят "редиска!" (отсылка к фильму 1971 года "Джентльмены удачи". - Прим. ред.).